I Trumps verden er hård kærlighed bedre end ingen kærlighed

Jens Peder Skønager fra Ribe blev hyldet i Tivoli for Danmarks største græskar på 446,3 kilo. Hemmeligheden bag:

»Der er tale om de tre H’er: H20, cirka 500 liter vand om dagen i sommer. 35 trillebøre med hestepærer i rå mængder. Og det sidste H er held, da solen ikke har været med os i år. Min kone og jeg har til lejligheden bygget et drivhus til græskarret. Næste år går jeg efter et endnu større græskar«.

(TV 2 Øst)

Mevlüt Cavusoglu, tyrkisk udenrigsminister, understreger, at der ikke, som USA’s præsident Trump siger, er tale om våbenhvile med de kurdiske militser i det nordlige Syrien, for sådan en kan kun indgås mellem ’to legitime parter’:

»Vi suspenderer operationen, vi stopper den ikke. Vi stopper den først, efter at de har trukket sig fuldkommen fra regionen«.

(Nyhedsbureauet AFP)





Eva Smith, jurist og professor emirita, om hastelov om at fratage syrienskrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske administrativt:

»Man bør have mulighed for – inden man foretager en bestemt handling – at vide, om den er ulovlig eller ej, og hvilke konsekvenser den kan få. En 20-årig, der opflammet af vrede tager af sted, har ingen anelse om, hvilke konsekvenser det kan få for hans fremtid. Og det er meget vigtigt i et retssamfund, at vi ved, hvilke konsekvenser vores handlinger kan få«.

(Berlingske)

Mette Frederiksen, statsminister til EM-kampen Danmark-Schweiz:

»Vi sad lige og snakkede om det på vej herind. Vi tror nok mest på 1-0 til Danmark eller på 1-1 og så forlænget og så 2-1 til Danmark i sidste ende«.

(Til Kanal 5 ifølge BT)

Oliver Zahle, komiker, gør sig lystig over statsministseren, fordi man i gruppekampe aldrig har forlænget spilletid:

»Mette Frederiksen har lige lavet en Helle Thorning: Erklæret sig som stor fodboldfan og samtidig afsløret, at hun ikke kender præmissen for kampen. Hun tror på 1-1 og 2-1 efter forlænget spilletid?! #NårManSpillerFolkelig«

(Twitter)

Ritt Bjerregaard, socialdemokrat:

»Jeg har studset over, at min gamle kollega Karl Hjortnæs og den svenske tidligere formand for Socialdemokratiet Mona Sahlin har brugt det udtryk, at de elsker Socialdemokratiet. Det ville jeg aldrig kunne bruge. Det hænger muligvis sammen med, at min far var kommunist indtil 1956, og jeg undrede mig allerede dengang over den loyalitet, han skulle levere, og de urimeligheder, han skulle forsvare i partiets navn. Jeg blev tidligt vaccineret imod, at partiet er det store. Partiet er en ramme eller en funktion – ikke noget religiøst«.

(Altinget.dk)

Kenn L. Hansen, cand.mag. i retorik:

»Det er naturligvis stressende for vores børn at ligge under for den perfekthedskultur, vi har skabt. Men det er sgu da også hårdt for os voksne hele tiden at skulle finde på et nyt password til vores arbejdscomputer«.

(Twitter)

