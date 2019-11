Højskolerne fejrer 175-års jubilæum. Forskning viser, at det er to år for sent

I næste uge fejrer Folkehøjskolerne 175-års dagen for fødslen af højskolebevægelsen, som tilskrives åbningen af Rødding Højskole 7. november 1844. Problemet er bare, at Rødding ikke er den første danske højskole. Historisk forskning afslører, at der allerede to år før – i 1842 – åbnede en højskole i Rendsborg, som var forbilledet for Rødding.