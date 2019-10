Coop vil inddrage sine 1,8 millioner medlemmer i en ny grøn strategi

Hver tredje dansker er medlem af Coop Danmark, og de vil nu blive spurgt, hvad Coop skal gøre for at skabe en grøn, nem hverdag.

Hvis du kunne bestemme, hvad skulle dit supermarked så lave om for at gøre en bæredygtig hverdag nemmere for dig?

Mere økologi på hylderne? Mindre plastikemballage? Eller måske droppe mængderabatter og mindske madspild?

Coop lancerer i dag initiativet ’Grønne Veje’, som skal inddrage deres 1,8 millioner medlemmer i, hvordan supermarkedskæden bliver mere bæredygtig og gør en grøn hverdag lettere for den enkelte, fortæller formand for Coop Danmark, Lasse Bolander.

»De fleste af os forbrugere ved godt, at mad og dagligvare udgør en stor del af vores klimabelastning, men, jeg tror, de fleste af os går rundt og er i tvivl om, hvad vi egentlig kan gøre«, siger han.

Initiativet bliver lanceret nu, fordi Coop står over for at skulle vedtage en ny ansvarlighedsstrategi i 2020. Derfor vil alle medlemmerne få mulighed for at svare på spørgsmålet: Hvad synes du, Coop skal gøre for at sikre en grønnere hverdag for alle danskere?

»Coop er ejet af medlemmerne, og det er hele grundlaget for, at vi har taget det her initiativ. Vi vil gerne have, at medlemmerne får mere direkte indflydelse på, hvilken vej vi skal i Coop«, siger Lasse Bolander og fortsætter:

»Forholdet mellem, hvad man selv kan gøre, og hvad virksomheder og samfundet som helhed skal gøre, er en dagsorden, der står øverst på alles liste i øjeblikket, og derfor vil vi rigtig gerne have medlemmerne med i debatten om, hvad det er for skridt, vi skal tage«

Virksomheder har ansvar

Coop er en af de største dagligvarevirksomheder i Danmark, og potentialet for at skabe en reel forandring er derfor er stort. SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Kvickly, Fakta og Irma er alle en del af koncernen. I alt råder Coop over knap 1.100 butikker, når man tæller de selvstændige brugsforeninger med. Når man er en stor virksomhed, følger der naturligvis stort ansvar med, fortæller formanden.

»Vi har et meget stort ansvar, og det har vi sådan set altid haft. Coop har i flere generationer arbejdet med bæredygtighed. Det var for eksempel Coop, der startede økologibølgen i Danmark. Vi ved godt, at vi som stor virksomhed har et ansvar, og vi ved godt, at forbrugerne med rette forventer, at vi påtager os det ansvar«, fortæller Lasse Bolander.

Han mener dog, at virksomheder og forbrugere er nødt til at gå hånd i hånd, hvis det skal lykkes at skabe bæredygtig forandring.

»Vi skal ændre noget i Coop, men medlemmerne skal også ændre i deres forbrugsmønster, hvis vi skal have det til at fungere«, siger han.

Binder sig til handling

Alligevel mener formanden, at det først og fremmest er supermarkedernes ansvar at gøre det så let som muligt at ændre mønster.

»Man skal ikke stå og træffe en masse besværlige etiske valg ned i supermarkedet. Når man står klokken fem om eftermiddagen med utilfredse børn i Fakta, så skal man ikke bekymre sig om, hvorvidt de produkter, man køber er ordentlige og bæredygtige«, siger han.

Bæredygtig emballage er et af de emner, som formanden forventer, at forbrugerne vil tage op. Hvis de gør det, vil Coop efterfølgende tage det op med forskere og leverandører, for at finde ud af, hvordan de skaber mere klimavenlig emballage. Det er en to-trins raket, forklarer Lasse Bolander. Kunderne skal pege på, hvad der er vigtigt for dem, og efterfølgende skal Coop konkretisere, hvordan de når målet.

Kommer I til at binde jer til at foretage nogle af de ændringer, som medlemmerne foreslår?

»Ja, det skal vi gøre. Ellers skal man jo ikke spørge. Og når jeg siger det så skråsikkert, så er det fordi, jeg er sikker på, at der kommer gode løsninger frem, når forbrugerne er mange og tænker sammen«.