Pres får politifolk til at udskyde sigtelser i voldssager

Københavns Politi har lige nu flere sager om grov vold liggende, hvor der er for få ressourcer til at anholde og sigte gerningsmændene.

Det fortæller to tillidsrepræsentanter hos Københavns Politi, Christian Johannesen og Jeppe Fjeldsted, til Berlingske.

»Fordi vi har for få ressourcer, presses kolleger til at overveje, hvornår i efterforskningen gerningsmanden skal sigtes.

»Tidsfristen kan være svær at overholde, hvis gerningsmanden sigtes for tidligt i efterforskningen, siger Christian Johannessen, der er tillidsrepræsentant i efterforskningsenheden borgernær og berigelse ved Københavns Politi, til Berlingske.

Ifølge ham betyder det, at nogle af sigtelserne finder senere sted, hvilket kan påvirke kvaliteten af efterforskningen negativt.

Politiet og anklagemyndigheden skal behandle sager om vold og våben på 30 dage fra sigtelse til tiltale, mens sager om voldtægt som udgangspunkt skal behandles på 60 dage.

For at undgå at tidsfristerne overskrides, venter betjente ved Københavns Politi således med at sigte gerningsmænd, fordi nedtællingen først starter, når en gerningsmand sigtes.

Formand i Politiforbundet, Claus Oxfeldt, bekræfter, at politiet i nogle tilfælde venter med at sigte gerningsmænd. Han forklarer, at det sker, fordi politiet har behov for mere tid til at efterforske og forberede sagerne.

»Jeg hører fra alle kredse, at tidsfristerne er et problem for betjentene. Så jeg har indtryk af, at det er landsdækkende, siger han til Berlingske.

Det har ikke været muligt for avisen at få et interview med Københavns Politi.

Politikredsen skriver i en mail til Berlingske, at den 'gennem de seneste år har skullet håndtere en lang række meget ressourcekrævende opgaver – blandt andet bandekonflikter, store arrangementer, uro og optøjer'.

Det har ifølge politiet medført, at en lang række sager endnu ikke efterforskes og i mange af disse, er der helt naturligt ikke nogen sigtede. Politikredsen afviser, at sigtelser udsættes, hvor efterforskningen er påbegyndt.

