Laila maler feministisk graffiti i gaderne i Mellemøsten: »I et samfund, der er så mandsdomineret, vil man ikke se sådanne billeder på væggen«

Laila Ajjawi havde en ambition. Hun skulle via feministisk graffiti ændre kvinders syn på sig selv. Hun ville gøre oprør mod et samfund, der mener, at kvinder skal gemmes væk. Det var hun i fuld gang med, og hun havde medvind. Så blev hun gift, fik et barn, og hendes mand mistede sit job. Nu handler hendes liv om overlevelse. Og om ikke at miste sig selv.