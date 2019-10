Lækket udkast: Støjberg-kommission får to år og flere centrale opgaver

Overblik

Kommissionens opgave

En ny kommissionen skal undersøge den såkaldte Støjberg-sag. Flere fokuspunkter bliver centrale. Kommissionen skal blandt andet undersøge:

Hvilken instruktion har ministeriet »skriftligt såvel som mundtligt« givet til Udlændingestyrelsen? Det skal belyse, om Støjberg har ret i, at hun bad styrelsen om at overholde loven, hvorfor asylpar alligevel blev adskilt på ulovlig vis.

Hvilken »rådgivning« af ministeren fandt sted? Det skal belyse, i hvilket omfang embedsmænd advarede Støjberg mod lovbrud eller ej.

Hvornår det gik op for »myndighederne«, at man foretog sig noget ulovligt – og hvad man så gjorde for at få det stoppet? Det skal belyse, om det er korrekt, at man først opdagede den ulovlige praksis, da ombudsmanden konkluderede det et år senere.

De involverede myndigheders »oplysning af Folketingets ombudsmand«. Det skal belyse, hvordan det kunne ske, at centrale mails, der såede tvivl om Inger Støjbergs forsvarsargumenter, ikke blev videregivet til ombudsmanden, da han bad om alle oplysninger udleveret.

Om der er grundlag for, at det offentlige efterfølgende drager nogen til ansvar. Det skal ske via en retlig vurdering.

Vis mere