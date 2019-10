Omtalt tolkefirma leverer ikke varen: Skal betale mindre bod

Kritikken har været til at forstå for det meget omtalte tolkefirma Easytranslate, der nu modtager en bøde, fordi selskabet ikke lever op til sine forpligtigelser.

Rigspolitiet har desuden skærpet tilsynet med firmaet, der er blevet pålagt at betale en bod på 5,000 kroner hver måned, så længe tilsynet opretholdes.

Der har i medierne været kritik af kvaliteten af virksomhedens tolkning.

»Rigspolitiet har ret til at gennemføre månedlige tilsyn, indtil kravet i aftalen efterleves«, lyder det i et svar til Folketinget forud for et samråd om sagen tirsdag.

Senest har kvaliteten af tolkefirmaets oversættelser fået Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) til at stoppe med at bruge Easytranslate.

Udeblevne tolke og kritik af kvaliteten

Easytranslate vandt i 2018 opgaven med at tolke for myndigheder under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Siden firmaet påbegyndte arbejdet 1. april, har der været kritik af kvaliteten af tolkningen, skriftlige oversættelser, udeblevne tolke og mangelfulde fakturaer.

Politiet venter snarest at kunne afslutte en ekstern vurdering af udvalgte oversættelser samt månedlige test af tolke, der udtages i stikprøver.

Foreløbig viser en optælling, at 23 procent, altså knap hver fjerde klagesag, ikke behandles af virksomheden inden for fristen på ti hverdage.

Tilsynet skærpes derfor på grund af virksomhedens klagebehandling og på grund af den manglende efterlevelse af aftalen.

Rigspolitiet foretog i august en stikprøve af tolke, for hvem der var blevet rejst tvivl om tilstrækkeligt uddannelsesniveau. 11 tolke havde ikke nok dokumentation for uddannelse.

Inden 1. november skal Easytranslate fremsende en handlingsplan for etablering af en ny uddannelse af tolke.

Tirsdag skal justitsminister Nick Hækkerup (S) i samråd i Folketinget, hvor han skal svare på, om Easytranslate lever op til sine forpligtelser.

ritzau