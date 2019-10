Forskudsnekrolog over Sjælsmark: 134 børn og deres familier skal forlade udrejsecenter

For et år siden mente 136 folketingsmedlemmer, at børnene på Sjælsmark skulle blive, hvor de var, ikke måtte spise på værelserne og skulle bevogtes af Kriminalforsorgen. Nu skal børnene ud. Et bredt flertal mener, at deres forhold skal forbedres. En beboer kalder stedet for et center, der forvandler børn til vilde dyr.