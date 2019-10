Simon Emil Ammitzbøll-Bille har meldt sig ud af Liberal Alliance efter uenighed i folketingsgruppen om de politiske værdier. Dermed fortsætter krisen for partiet efter valgnederlaget i juni.

Det skriver den tidligere økonomi- og indenrigsminister på Facebook. Det vides endnu ikke, om han vil være løsgænger og fortsætte i Folketinget, eller om han måske vil melde sig ind i eller starte et nyt parti.

»Vi har ikke været enige i folketingsgruppen, og det er jo helt fair. Det er politik. Og derfor slutter mit medlemskab af LA efter mere end 10 år her. Men derfor kan vi jo være lige gode venner alligevel«, skriver han.

For nylig stod han frem til den erkendelse, at partiet havde taget fejl i EU-politikken.

Det er dog ikke en linje, der var afstemt med folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen, som har været uenig.

Det blev ikke Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der blev leder af partiet, der gik kraftigt tilbage ved folketingsvalget i juni til kun fire mandater.

I stedet blev det den 27-årige Alex Vanopslagh.

For nylig meldte den tidligere toppolitiker Christina Egelund sig også ud af partiet, efter at hun ikke opnåede genvalg ved folketingsvalget i sommer.

Partiet har været i krise siden valgnederlaget i juni.

»Efter det store valgnederlag i juni har vi naturligt nok forsøgt at genopfinde partiet, men det er blevet tydeligt for mig, at vi ikke har været enige om en ny vej frem. Elastikken holdt ikke længere så at sige«, skriver han videre.

Grunden til, at han ikke bliver i partiet og kæmper, er frygten for fløjkampe. Han henviser til borgerkrige i Fremskridtspartiet, De Konservative i 1990'erne og SF forud for regeringskollapset i 2014.

