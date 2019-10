Nu er moren også kendt skyldig: Forældrepar findes delvist skyldige i seksuelle overgreb på fire børn

Et forældrepar findes ved Vestre Landsret delvist skyldige i anklager om seksuelle overgreb mod fire børn for 30 år siden i den såkaldte Vejen-sag.

I byretten blev moren frifundet, men landsretten har vurderet beviserne anderledes.

Parret er fundet skyldige i at have haft samleje med et af børnene og i at have tvunget børnene til oralsex.

De er også fundet skyldige i at have tvunget børnene til at berøre og til dels sutte på en hunds lem.

Parret var også tiltalt for at have udsat børnene for vold og trusler. Men landsretten vurderer, at disse forhold er forældet.

Den 64-årige mand blev i byretten i april idømt fire års fængsel.

Efter at retsformanden har oplæst skyldkendelsen, skal parterne nu procedere for, hvilken straf man anser for passende.

Der ventes at falde endelig dom senere på dagen.

Begge forældre har nægtet sig skyldige og hævdet, at børnenes anklager er det pure opspind.

ritzau