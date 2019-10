Nye boligskatter udskydes til 2024, og 800.000 boligejere får 14 milliarder retur

Der er så store problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, at boligejerne må vente til 2024 med at få en ny boligskat. Anslået får 800.000 boligejere penge tilbage frem mod 2022.

Sagaen om Skats fejlagtige ejendomsvurderinger får nu et nyt kapitel.

Et eftersyn af det nye it-system, som skal sikre mere retvisende boligvurderinger og beskatning, viser stadig så mange fejl, at det ikke er forsvarligt at sætte i drift allerede fra næste år.

Det er konklusionen i regeringen, hvor skatteminister Morten Bødskov derfor har besluttet at udskyde boligejernes nye boligskatter til 2024. Oprindeligt skulle danske boligejere allerede betale ny boligskat i 2021, men den plan er nu suspenderet. Det erfarer Politiken.

800.000 boligejere kan få penge tilbage

Skatteminister Morten Bødskov holder pressemøde om sagen kl. 11. Allerede næste år vil der løbende blive sendt nye boligvurderinger ud til landets boligejere, men på grund af udfordringerne med det nye system vil de blive sendt ud i rater frem mod vinteren 2022. Derudover er der problemer med det it-system, som skal sikre, at det i fremtiden er staten og ikke kommunerne, der opkræver grundskyld. De to ting lagt sammen betyder, at selve beskatningen udskydes til 2024. Imens fortsætter man med indefysningen, hvor det stadig er vurderingen fra 2011, som vil være gældende.

Ifølge Skatteministeriets beregninger anslås det, at omkring 800.000 boligejere har betalt for meget i boligskat siden 2011. De skal i perioden 2020 til 2022 anslået have 14 mia. kr. retur. Udbetalingen vil ske i takt med, at de nye vurderinger sendes ud.

Centrale forhandlinger venter

Ifølge Politikens oplysninger vil skatteminister Morten Bødskov indkalde forligspartierne bag aftalen om tryghed for boligejere. Der vil med de nuværende regler og problemer være boligejere, der risikerer at komme i klemme og frem mod 2024 betale for meget i boligskat. Derfor skal der findes nye penge, så ingen boligejere betaler for meget i boligskat.

Årelang sag

Sagen startede i august 2013, da Rigsrevisionen i en harmdirrende kritik af Skat slog fast, at boligejernes ejendomsvurderinger var fejlbehæftede i en sådan grad, at et ukendt antal boligejere havde betalt for meget i boligskat.

Siden blev vurderingerne suspenderet og et reperationsarbejde gik igang. Men opgaven var større end forventet, så i 2016 vedtog et flertal i Folketinget en aftale om tryghed for boligejere, så ingen boligejere kom til at betale mere i boligskat frem mod 2021. Her aflyste man blandt andet stigninger i grundskylden for 10.000 kr. årligt for den gennemsnitlige boligejere. Det er den aftale, der nu er brug for at opdatere, så ingen bliver ramt af stigninger i grundskylden frem mod 2024.