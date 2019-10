»Der er en eller anden på vej op ad trappen! Fandens!«, hviskede han med begyndende panik i stemmen

En dansk faldskærmsagent på flugt hamrede en aften i marts 1943 desperat på en dør til en kvistlejlighed i Vendersgade i København. Den studerende, Ernst Jensen, lukkede ham ind og skjulte ham i tre dage. Det blev begyndelsen til Ernst Jensens spændingsfyldte og enerverende liv som spion under både varm og kold krig. Her er et redigeret uddrag af hans søn, Frank Jensens bog, ’Min far var spion’