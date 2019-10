Bødskov skal stå skoleret: Det er en skandale!

For 43 dage siden fik Dansk Folkepartis skatteordfører at vide, at tidsplanen for det nye boligskattesystem ville holde. I dag er den så blevet udskudt.

Den nye boligskattereform skulle egentlig træde i kraft i 2021. Men de boligejere, der går og venter på en ny vurdering, må vente lidt længere endnu.

For skatteminister, Morten Bødskov (S), oplyser, at man udsætter de nye boligskatteregler med tre år.

Den melding overrasker Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær. Han og de øvrige skatteordførere har løbende spurgt ind til, om tidsplanen ville holde. Og så sent som 10. september spurgte han under et møde med skatteministeren og hans embedsfolk, om det stadig var deres fornemmelse, at tidsplanen ville holde.

Ja, det forventede man helt klart, lød svaret ifølge skatteordføreren.

»Det er kun en måned siden. Nu skal det her pludselig udskydes i tre år. Ikke en måneds tid eller et halvt år. Tre år. Det er en politisk skandale«, siger Dennis Flydtkjær.

»Men det er jo også en skandale for danskerne. Boligudgifterne er nok den største post, de fleste har på deres månedlige budget. Det fylder rigtig meget, og det skaber en utrolig usikkerhed, at man igen ikke kan sige, hvad beskatningen bliver fremadrettet«, siger han.

DF: Hvad er der sket?

Derfor har Dansk Folkepartis skatteordfører nu kaldt skatteministeren i samråd om sagen. Han vil blandt andet gerne vide, hvad der sket siden 10. september.

»Selvfølgelig er der risiko for forsinkelser, når man udvikler så stort et it-system. Men bredt blandt partierne har der været interesse for at høre, om vi kan overholde deadline. Og der har de sagt ja. Det vil jeg gerne have forklaring på«, siger Dennis Flydtkjær.

Og den forklaring skal ikke alene foreligges politikerne. Sagen er så vigtig, at danskerne og journalisterne skal kunne følge med. Derfor er det nødvendigt med et samråd, mener han.

»Det er vildt, at vi i efteråret 2016 laver en aftale om vurderingssystemet. I foråret 2017 laver vi beskatningsreglerne. Og nu ender det med, at det tidligst er syv år efter, at de tidligst kan træde i kraft. Det er jo en skandale«, siger Dennis Flydtkjær.

Aftalen om at ændre ejendomsvurderingerne blev indgået af den daværende Venstre-regering i 2016 sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. I den oprindelige plan skulle de nye ejendomsvurderinger have været klar i 2019.