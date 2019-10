800.000 boligejere må vente længere på penge efter udskydelse Efter udskydelse af nye ejendomsvurderinger må tusindvis af boligejere vente på at få skattepenge retur.

800.000 boligejere, der siden 2011 har betalt for meget i ejendomsskat, risikerer at vente helt frem til 2022 på at få pengene retur.

Det er konsekvensen af, at de nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt på grund af it-knas i skattevæsenet.

Det er primært boligejere uden for de største byer, som har betalt for meget i skat, fordi vurderingerne på deres boliger har været for høje.

Boligejerne skal have anslået 14 milliarder kroner tilbage. I gennemsnit vil de berørte boligejere kunne se frem til at få omtrent 19.000 kroner retur.

»Dem, der har skullet have penge tilbage i skat, sidder og venter på de nye ejendomsvurderinger, før de ved, hvor mange penge de kan få retur«, siger Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank.

»Vi troede tidligere, at vurderingerne ville komme på plads allerede i efteråret 2020, men nu kan det strække sig helt til 2022«, siger hun.

Boligejerne vil få penge retur, i takt med at vurderingerne kommer på plads. Det vil ske i rater frem mod 2022.

Ud over at de nye ejendomsvurderinger er blevet udskudt, er det besluttet, at de nye regler for boligskatter bliver skubbet fra 2021 til 2024.

Det vil få konsekvens for de boligejere, som kunne se frem til lavere skatter under det nye system.

Det er især boligejere i kommuner i landdistrikter, som kunne se frem til en lavere skat på boligen.

»Den skattelettelse får de altså ikke allerede fra 2021. Den får de først i 2024, og dermed sparer de ikke de penge i den periode og skal dermed betale mere i skat«, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

ritzau