Når regeringen ikke vil tage statsborgerskabet fra fremmedkrigere, der kun har dansk statsborgerskab, er det for at overholde Statsløsekonventionen. Her svarer han på, om konventionen vægter tungere end Danmarks sikkerhed?

Siden regeringen i sidste uge fremlagde forslaget om såkaldte fremmedkrigere skal kunne få frataget deres statsborgerskab, hvis de vel at mærke både har et dansk og et andet statsborgerskab, har kritikken haglet ned over udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).