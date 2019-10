Glæde hos Paludan Folketingsformand byder Stram Kurs velkommen til at holde rigskongres på Borgen

Hvis Rasmus Paludan måtte ønske det, kan han godt få lov at holde sit partis ’rigskongres’ på Christiansborg, vurderer Folktingets formand. Udmeldingen har med det samme fået Paludan til at anmode Folketinget om at holde kongres der.

Det vakte opsigt, da politiet i weekenden forhindrede partiet Stram Kurs i at holde deres såkaldte rigskongres - svarende til andre partiers landsmøder - i Middelfart.

Rigskongressen skulle have været afholdt på Milling Hotel Park, men af sikkerhedshensyn besluttede Fyns Politi, at mødet ikke kunne afholdes som planlagt.

Men måtte partiet ønske at afholde rigskongressen på Christiansborg, vil der som udgangspunkt ikke være noget til hinder for det, lyder det fra Folketingts formand, Henrik Dam Kristensen (S).

»Udgangspunktet er, at det er et opstillingsberettiget parti, vi taler om, og hvis de retter henvendelse om, at de gerne vil have et arrangement på Christiansborg, så vil vi selvfølgelig som udgangspunkt være parat til at stille os til rådighed« siger Henrik Dam Kristensen til Politiken.

Det sker efter, at Dansk Folkepartis Søren Espersen har lanceret forslaget ud fra, at Espersen finder det betænkeligt, at et lovligt og opstillingsberettiget parti som Stram Kurs er blevet forhindret i at holde et møde af sikkerhedshensyn.

Opstillingsberettiget

Henrik Dam Kristensen tilføjer, at der er diverse regler, som skal overholdes. Arrangementet må for eksempel ikke være kommercielt, og deltagerantallet skal være kendt på forhånd af Folketinget.

Er det det, at de er opstillingsberettiget, der gør, at de kan få lov til det?

»Det er min vurdering, ja«, svarer folketingsformanden og tilføjer, at partiet jo også fik et lokale på Christiansborg stillet til rådighed på valgaftenen.

Så hvis Stram kurs henvender sig til dig og spørger, om de må holde deres årsmøde på Christiansborg, så vil din umiddelbare tilgang være et ja?

»Ja, altså der er ikke noget, der siger, at Stram Kurs ikke kan gøre det«, svarer Folketingets formand.

Glad Paludan

Hos Stram Kurs-formanden vækker udmeldingen glæde.

»Jeg er meget glad for udmeldingen fra Folketingets formand. Det, synes jeg, er i god demokratisk ånd. Men jeg kan så også forstå på udmeldingen til Politiken, at der er tildels nogle nedskrevne regler eller procedurer. Og så vil jeg selvfølgelig prøve at følge de instrukser, jeg nu får i forhold til, hvordan jeg kan søge om at få lov til at låne et lokale i Folketinget til vores kongres«, siger Paludan.

Så du vil rette henvendelse...?

»Jeg har allerede rettet henvendelse, og nu afventer jeg så, at de sender nogle instrukser om, hvordan jeg praktisk anmoder konkret om at holde mødet«, svarer formanden.