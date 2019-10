Britta Nielsen erkender at have overført penge til sig selv

SAGEN KORT Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. En undersøgelse af svindelen viser, at den beløber sig til mindst 121 millioner kroner, og at hun har benyttet ni forskellige danske pengeinstitutter. Det er sket via i alt 298 overførsler til 11 forskellige bankkontonumre siden 2002.

En enkelt overførsel var på 3,8 millioner kroner. Britta Nielsen har på 12 år hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank. Da sagen opdages i september 2018 stikker hun af til udlandet, men pågribes 5. november af sydafrikansk politi. Vis mere

Den 65-årige Britta Nielsen har i Københavns Byret for første gang erkendt, at hun har overført penge fra Socialstyrelsen til sine egne konti.

»Fra min klients side af erkendes, at der er foretaget transaktioner fra socialstyrelsen til egne konti«, meddeler hendes forsvarer, Nima Naipour.

Hans klient er dog ikke helt sikker på årstal og tidspunkter.

»Det samme gør sig gældende ift. beløbendes størrelse. Det er ikke en nægtelse som sådan. Men hvis man skal erkende noget, så skal man også kunne huske, hvad der skete. Hun kan ikke huske detaljegraden«, siger han.

Britta Nielsen er tiltalt for groft bedrageri, embedsmisbrug og dokumentfalsk ved at have tilsvindlet sig 117 millioner kroner fra de statslige satspuljemidler til sine egne konto. Det er sket siden 1993 og blev trods de store beløb først opdaget i september 2018, hvor hun nåede at rejse ud af landet.

Da hun blev opsporet, var hun i Sydafrika, hvor hun blev anholdt og gik med til at lade sig udlevere til Danmark.

Flere advarselstegn

Med til billedet hører, at Bagmandspolitiet allerede i 2013 kontaktede Skattestyrelsen, der fandt hendes pengeoverførsler mistænkelige. Det var en henvendelse, som blev henlagt. Bagmandspolitiet har siden erkendt, at underretningen burde være blevet politiefterforsket, og at det var en fejl blot at ekspedere den videre til Skat som en sag om mulig skattesnyd.

I 2000 fik Britta Nielsen en tjenstlig påtale for flere fejl i administrationen af tilskud. Heller ikke dengang blev hendes svindel afsløret.

Først da en bogholder i Roskilde Kommune reagerede på en manglende udbetaling af 69.047 kroner ved at advare Socialstyrelsen om, at der var noget galt, blev der gjort noget effektivt for at standse svindlerierne.

Siden har Rigsrevisionen konkluderet, at Socialstyrelsen gennem mange år undlod at reagere på advarsler om, at der slet ikke var tilstrækkelig kontrol med pengene.

Britta Nielsens søn og hendes to døtre er sigtet for groft hæleri. Også en svigersøn sigtes for at have medvirket. Anklagemyndigheden har endnu ikke besluttet sig for, om der skal rejses tiltale mod de fire.