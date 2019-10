Politiet ransager flere steder i sag om groft overfald

Politiet har torsdag morgen iværksat ransagninger flere steder i Gørlev mellem Kalundborg og Slagelse. Aktionen er led i efterforskningen af et voldeligt overfald på en 45-årig mand den 30. september, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 45-årige, der kommer fra Slagelse, blev overfaldet af flere personer ud for Ulstrupvej 56 i udkanten af Gørlev.

Overfaldet skete midt på eftermiddagen, og politiet har tidligere oplyst, at der blev brugt 'diverse slagredskaber'.

Ud på aftenen anholdt politiet en 32-årig mand i sagen. Han blev anholdt på en adresse i Industriparken i Jyderup, som ifølge politiet er kendt for at være tilholdssted for rockere.

Manden blev sigtet for drabsforsøg og blev dagen efter stillet for en dommer ved Retten i Holbæk, som besluttede sig for at varetægtsfængsle manden.

Anser sagen som drabsforsøg

Retsmødet blev af hensyn til politiets videre efterforskning holdt for lukkede døre, så ingen oplysninger om, hvad politiet ved om sagen, kunne komme til offentlighedens - og dermed de formodede medgerningsmænds - kendskab.

I forbindelse med anholdelsen lød meldingen fra Midt- og Vestsjællands Politi, at man anså sagen som et drabsforsøg begået inden for en kreds af personer, der i forvejen havde et vist indbyrdes kendskab til hinanden.

Politiet vil torsdag formiddag ikke oplyse yderligere om den aktuelle indsats i Gørlev, men varsler, at der senere torsdag vil blive meldt noget ud i en pressemeddelelse.

ritzau