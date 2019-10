Nu bliver der oprustet mod medicinsk udstyr, som det der ødelagde Kates sexliv

Senderovitz fortæller, at Lægemiddelstyrelsen også arbejder på at forenkle indberetningssystemet. Han oplyser, at der primært kigges på at etablere en fælles og koordineret it-løsning. Men visionen er i virkeligheden at nå derhen, hvor det ikke længere vil være nødvendigt at bede sundhedsprofessionelle om fysisk at indrapportere problemerne.

»Det med at indberette er gammeldags, for informationen findes jo i forvejen et andet sted i systemet. Teknologien åbner for, at man kan løfte vigtig viden ud af patientjournalerne uden at se på den enkelte patients navn og personlige oplysninger. Det kræver noget tid, før vi kommer derhen, men det er vores vision, at vi gerne vil have et mere dynamisk overblik over, hvor der er sikkerhedsproblemer«, siger Thomas Senderovitz, der selv har en lægefaglig baggrund.

Et dataetisk forbillede

For ham at se er mekanikken, der skal kaste lys over medicinsk udstyr, brugen af såkaldt big data. Direktøren understreger, at alle tiltag vil komme igennem en »dataetisk vridemaskine«. Han selv er udpeget som medlem af det nye dataetiske råd, og det forpligter: »Alt, hvad vi laver, skal overholde GDPR (databeskyttelsesforordningen, red.), og ikke nok med det; vi skal gå skridtet videre, vi skal være foregangsmyndighed for dataetik«.

Hen mod slutningen af interviewet peger Thomas Senderovitz ned på sit ur. Tiden er knap før næste møde, men direktøren vil gerne nå at fortælle om uret, der også er et stykke medicinsk udstyr. Det registrerer kontinuerligt hans hjertekardiogram og kan advare mod usædvanlige forandringer i hjerterytmen.

»Der er så meget medicinsk udstyr i verden, der i tiltagende grad anvender algoritmer og kunstig intelligens, og der er i dag ingen regler for, hvordan man skal håndtere det. Mit ur her er godkendt i EU, det kan se, om jeg har hjerteflimmer, og jeg stoler da nogenlunde på det. Men bør jeg det? Det vælter ind med røntgendiagnostik, der hjælpes af algoritmer og sensorer, og hvordan godkender og validerer man lige algoritmer, der er selvlærende«, spørger Thomas Senderovitz.

Sandheden er, siger han, at reguleringen halser alvorligt efter den teknologiske udvikling på sundhedsområdet. Og borgere, medier og politikere har i vid udstrækning ikke opdaget, hvad der sker i kulissen.

Ved at rekruttere specialister med forstand på big data og maskinlæring er det direktørens håb at komme på omgangshøjde i en tid, hvor techgiganter blander sig på det marked, der før var forbeholdt lægemiddel- og medicoindustrien.

»Teknologien er en kæmpe mulighed, som potentielt kan hjælpe sundhedsvæsnet til flere varme hænder. Men det er dæleme også en kæmpe udfordring. Der er mange uafklarede etiske, tekniske, juridiske og regulatoriske spørgsmål. Hvor man før tænkte, at det der kommer aldrig til at ske, så sker det allerede i dag«, siger Thomas Senderovitz.