Her er fire problemer med medicinsk udstyr

Underlivsnet. Tusindvis af kvinder verden over lider under alvorlige følger af syntetiske underlivsnet, som skulle afhjælpe for eksempel nedsunken livmoder eller blære efter fødsler. Mange underlivsnet blev godkendt til brug i patienter uden at gennemgå kliniske undersøgelser først. Dermed blev kvinderne en slags forsøgskaniner, som må leve med uventede bivirkninger.