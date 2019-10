Frank Jensen fik sig en overraskelse, da han opdagede det skjulte rum og farens hemmelige fortid

Da Frank Jensen var barn, vidste han godt, at hans far ikke lavede det samme som andre fædre. Men først efter farens død i 1971 fandt han ud af, at hans far i 15 år havde været medlem af en hemmelig spioncirkel styret, af efterretningstjenesten. Nu har Frank Jensen, tidligere operativ chef i PET, skrevet en bog om farens liv som spion.