Britta Nielsen er for syg til at møde i retten

Britta Nielsen har meldt sig syg og er fra morgenstunden ikke i Københavns Byret.

Det oplyser retsformanden ved retsmødets begyndelse.

Heller ikke hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, er til stede fredag morgen.

Britta Nielsen fik torsdag et ildebefindende og blev hentet af en ambulance.

SAGEN KORT Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. Hun har arbejdet i styrelsen i over 40 år. Ifølge anklagemyndigheden har Britta Nielsen overført knap 117 millioner kroner, som skulle gå til socialt udsatte, til sine egne konti. Det er sket via mindst 298 overførsler, som har fundet sted i perioden 1993 - 2018. En enkelt overførsel var på 3,8 millioner kroner. Da sagen opdages i september 2018, stikker Britta Nielsen af til udlandet, men hun pågribes 5. november 2018 i Sydafrika. Vis mere

Faktisk er det uvist, om der overhovedet bliver et retsmøde fredag. Og det er egentligt også uvist, om Britta Nielsen har meldt afbud til hele retsmødet, eller om det kun drejer sig om formiddagsprogrammet.

Næste melding kommer klokken 10.30, hvor retten sammen med sagens parter skal diskutere, hvad der så skal ske.

Har været indlagt med hjerteproblemer

Det var torsdag lige efter frokostpausen, at Britta Nielsen fik et ildebefindende. Det startede med, at retsformanden bemærkede, at der var noget rumsteren ved den tiltaltes plads.

Hendes forsvarer forklarede, at hun i løbet af frokostpausen havde følt sig lidt svimmel. Han tilføjede, at hun i løbet af varetægtsfængslingen har været indlagt med hjerteproblemer.

Britta Nielsen bad derfor om en ekstra pause, og hun støttede sig til to fængselsbetjente, da hun blev ført ud til et tilstødende lokale.

Men omkring et halv minut senere kom Nima Nabipour løbende ud og råbte:

»Ring efter en ambulance!«

Retslokalet blev ryddet, og få minutter senere ankom en ambulance med udrykning.

En halv time senere forlod ambulancen retten - denne gang uden udrykning og med en vogn fra Kriminalforsorgen i hælene.