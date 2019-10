Der var to problemer til dagens retsmøde: En sygemelding og en udleveringsaftale

SAGEN KORT Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. Hun har arbejdet i styrelsen i over 40 år. Ifølge anklagemyndigheden har Britta Nielsen overført knap 117 millioner kroner, som skulle gå til socialt udsatte, til sine egne konti. Det er sket via mindst 298 overførsler, som har fundet sted i perioden 1993 - 2018. En enkelt overførsel var på 3,8 millioner kroner. Da sagen opdages i september 2018, stikker Britta Nielsen af til udlandet, men hun pågribes 5. november 2018 i Sydafrika. Vis mere

Et papir, der manglede, og en tiltalt, der blev væk.

Det var hovedpunkterne i dagens retsmøde i straffesagen mod Britta Nielsen, der er anklaget for at hente i alt 117 millioner kroner fra Socialstyrelsens kasser.

Retsmødet blev gennemført uden hovedpersonens tilstedeværelse. Hun blev på førstedagen torsdag kørt væk i ambulance efter at have fået et ildebefindende. Og fredag morgen kunne forsvareren, advokat Nima Nabipour, meddele, at hun ikke kunne møde op til dag nummer to i retten.

»Min klient er fortsat for syg«, sagde han.

»Kan I sige noget om, om vi regner med, at hun komme på tirsdag?«, spurgte retsformanden, Vivi Sønderskov Møller.

»Vi håber alle sammen og regner stærkt med, at der kan foretages afhøring tirsdag«, lød svaret.

Et helt særligt dokument

Han brugte i stedet tiden på en skarp kritik af anklagemyndigheden, som - mener han - har undladt at udlevere afgørende dokumenter til forsvareren.

Papiret handler om hendes udlevering fra Sydafrika, hvor hun blev anholdt. Her har hun skrevet under på, at hun frivilligt ville vende hjem. Men at Nima Nabipour ikke har fået overdraget dokumentet, hvor de præcise vilkår fremgår, finder han dybt kritisabelt. Ifølge advokaten blev han først bekendt med dokumentet i går, og han har nu bedt anklagemyndigheden om en redegørelse.

»Der er stadig usikkerhed omkring, hvordan den her erklæring er kommet i stand. Og i hvilket omfang, man har inddraget forsvareren i det forløb«, erklærede Nima Nabipour, der var så ivrig for at gøre sine argumenter gældende, at retsformanden på et tidspunkt måtte bede ham om at »tage det lidt med ro«.

»Prøv lige at sæt dig ned«, lød det fra Vivi Sønderskov Møller, da advokaten for hvem-ved-hvilken-gang rejste sig op og bad om ordet på ny.

»Det er ikke noget fordækt i det her«, erklærede anklager Kia Reumert over for retsformanden, da det blev anklagemyndighedens tid.

Dog medgav anklageren, at Britta Nielsens forsvarer burde have fået overdraget dokumentet.

»Det er en fejl, at det ikke blev bilageret i sagen«, forklarede Kia Reumert, der henviste til, at sagskomplekset indeholder flere tusind siders bilag.

Rejste teknisk set frivilligt hjem fra Sydafrika

Før dommeren skal tage stilling til sagen, skal anklageren og Britta Nielsens forsvarer nu hver især sende sine argumenter på skrift. Anklagemyndigheden vil – bebudede Kia Reumert – argumentere for, dokumentet på ingen måde har betydning for den verserende straffesag.

Som hun forklarede: Britta Nielsen rejste teknisk set frivilligt hjem og gik ikke gennem en mere omstændelig udleveringsprocedure, hvor der typisk følger en række vilkår med.

»Hun (Britta Nielsen, red.) bliver først anholdt i det sekund, hjulene (fra flyvemaskinen, der fragtede hende retur til Danmark, red.) landede på dansk jord«, argumenterede Kia Reumert, der tilføjede:

»Britta er i forhold til dansk retspleje fuldstændig stillet, som bliver hun først anholdt på dansk grund«.

Anklagemyndigheden køber heller ikke forsvarerens forsøg på at udstille sagen som om, han først hørte om dokumentet med Britta Nielsens underskrift i går.

Kia Reumert henviste til, at dokumentet blev læst op på direkte tv, da Britta Nielsen i november sad i et retslokale i Sydafrika og fik behandlet sin sag kort inden, hun fik lov at rejse hjem.

Næste retsmøde i sagen er tirsdag, hvor den 65-årige kvinde vil blive afhørt, ifald hun er rask nok.