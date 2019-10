Ninas vigtigste råd til teenagere med umulige forældre: Lad som om, du er bange. Spær øjnene op. Og list så baglæns ud af lokalet

fakta

Symptomer på parenty-fasen

Parenty er et ord, som den 16-årige forfatter Nina Lynggaard Jørgensen har opfundet om den fase, forældre kommer i, når de er i overgangsalderen eller i panikalderen – hvilket ofte falder sammen med, at deres barn er i puberteten. Her er fire tegn på parenty-fasen og gode råd til, hvordan teenageren håndterer sine forældre.

Overomsorgsfuld eller nervøs: Når forældre stiller en byge af spørgsmål til teenageren, som måske bare kortvarigt er i dårligt humør. Er du ved at blive syg? Har du drukket nok vand? Har du været for meget på mobilen?

Råd: Hjælp dine forældre ved at svare på alle deres spørgsmål, før de stiller dem: Jeg har drukket nok vand i dag, spist sund mad, taget en lur og fået masser af frisk luft – jeg tror bare, at jeg har brug for at slappe lidt af med en veninde i aften, kunne et svar lyde.

Pinlig og opmærksomhedskrævende adfærd: Når der er gæster, begynder forældrene at skabe sig for at få din opmærksomhed. I værste tilfælde ved at lave en parodi af dig: Ej, hvor er du pinlig, vrænger de. Eller de taler med overdrevet ungt slang a la Yo Wassup, OMG, LOL for at komme i kontakt med dig.

Råd: Rul med øjnene. Og eftersom de voksen lader, som om de er teenagere, kan du lade, som om du er den voksne. Tal som en voksen, måske som en parodi af din mor, for eksempel: Sådan er hun også derhjemme ...

Humørsvingninger: Forældrene spørger med opgivende øjne: Hvad er der nu galt? eller Hvorfor er du sur?, uden du har en anelse om hvorfor. Det handler mere om, hvordan den voksne har det, end om, hvad du gør. Men ofte bekræfter de voksne hinanden i, at det er, fordi du er teenager. De er usikre, og det kan føre til skænderier, som i bund og grund handler om, at den voksne vil vise, at han eller hun (stadig) bestemmer: Nej, du må ikke få slik, jeg har sagt det.

Råd: Indstil dig på, at forælderen er humørsvingende, og udvikl dit forhandlingsgen. I stedet for at spørge om lov til noget, så fremlæg et valg: Jeg har slik tilbage, og jeg overvejer, om jeg skal spise det nu eller i aften. Hvad synes du?

Begyndende demens og dårlig hukommelse: Hvor har jeg lagt mine briller? og Har du set mine nøgler? Forælderen bliver glemsom. Eller forælderen fortæller dig om den samme oplevelse flere gange.

Råd: Væn dig til det.

Kilde: Nina Lynggaard Jørgensen: ’Den lille håndbog om håndtering af vanskelige forældre’.

