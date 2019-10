Hollywood-stjernes lookalike stjal designerpelse på Strandvejen Pelsforretningen Rohrmann på Strandvejen er blevet offer for tricktyve. En af dem lignede kendt skuespiller.

I selskab med en kvinde lykkedes det torsdag en mand, der skulle ligne skuespilleren Ben Kingsley, at slippe væk med to pelse fra en butik på Strandvejen i Hellerup. Uden at betale vel at mærke.

Nordsjællands Politi oplyser, at manden og kvinden ankom til pelsdesigner Susanne Rohrmanns butik på Strandvejen 191 omkring klokken 11.00 torsdag formiddag.

I forretningen kiggede de på forskellige tørklæder, og manden - der ifølge signalementet skulle ligne Ben Kingsley - forsøgte at forhandle om prisen.

Mens han gjorde, gik kvinden omkring i forretningen, og da parret var væk, manglede der to pelse.

Ikke dansk og spinkel af bygning

Ud over Ben Kingsley-beskrivelsen lyder signalementet af manden som en 50-55-årig mand, der er spinkel af bygning. Han er ikke dansk og har mørkebrunt hår.

Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix Billedet her er af skuespiller, Ben Kingsley, og IKKE af den mistænkte i sagen om tyveri af designerpelse. Men der skulle ifølge politiet være en vis lighed mellem den mistænkte og skuespilleren.

Han var iført et lille tørklæde med Paisley-mønster og en hudfarvet Moncler-jakke. Han talte engelsk med en udefinerbar accent.

Kvinden beskrives som en 45-50-årig østeuropæer, 170-175 centimeter høj. Hun havde langt mørkt hår, der var sat op i en knold. Hun var iført en lysebrun trenchcoat.

Kingsley ikke under mistanke

Hos Nordsjællands Politi er man ikke uvant med, at gerningsmænd beskrives som kendte personer. I onsdags blev gerningsmanden til et villaindbrud i Hellerup beskrevet som en person, der lignede den afdøde sanger Bjarne Liller.

Hvor Bjarne Liller som solist var kendt for hits som 'Billet mrk. (Ensom dame 40 år)' og i ensemblesammenhæng som banjospiller og sanger i Papa Bues Viking Jazzband, er Sir Ben Kingsley kendt for roller i flere storfilm.

Blandt andet blev han i 1982 tildelt en Oscar for hovedrollen i filmen 'Gandhi'.

Hos Nordsjællands Politi oplyser kommunikationsafdelingen, at selv om Ben Kingsley i modsætning til Bjarne Liller er i live, så er han ikke under mistanke i sagen fra pelsforretningen.

