Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald i Esbjerg

En mand blev fredag aften fundet død i en lejlighed i Skoleparken i Esbjerg.

Dødsfaldet betegnes som mistænkeligt.

Det fortæller Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Vi kalder det mistænkeligt, fordi vi ikke kan udelukke noget«, siger han.

Det er uvist, hvilke nærmere omstændigheder der gør, at politiet efterforsker sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Når en person bliver fundet død, og det ikke umiddelbart er klart, hvordan vedkommende er kommet af dage, efterforsker politiet altid sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler sagen, som om der er tale om et drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at vedkommende har været offer for en forbrydelse.

Der vil blive afholdt ligsyn på mandag, så man kan blive klogere på, hvordan manden har mistet livet.

