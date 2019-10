Obduktion slår fast: Død 35-årig ikke udsat for forbrydelse

Obduktion af 35-årig død mand fra Viby ved Aarhus viste ingen tegn på, at der skulle være sket noget kriminelt.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Man efterforskede ellers dødsfaldet lørdag som mistænkeligt, da der var nogle omstændigheder, der betød, at politiet ikke kunne udelukke, at der var sket en forbrydelse.

Men det var altså ikke tilfældet, lyder det søndag morgen.

» Vi vurderer derfor, at det ikke længere er en sag for politiet. Der var nogle ting på stedet, der virkede mistænkeligt, og derfor satte vi efterforskningen i gang«, skriver Østjyllands Politi.

Når en person bliver fundet død, og det ikke umiddelbart er klart, hvordan vedkommende er kommet af dage, efterforsker politiet altid sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler sagen, som om der er tale om et drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at vedkommende har været offer for en forbrydelse.

De pårørende til manden er underrettet.

ritzau