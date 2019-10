Miljøminister vil tillade vogterhunde mod ulveangreb Det bliver nu muligt nogle steder i Danmark at bruge vogterhunde til at beskytte dyr på marken mod ulveangreb.

Flere fåreavlere har ønsket at bruge vogterhunde til at beskytte dyr på marken mod ulveangreb.

Med et pilotprojekt med vogterhunde bliver det nu en mulighed, at der kan laves et forsøg med brug af certificerede vogterhunde tre steder i Danmark.

Det fortæller miljøminister Lea Wermelin (S).

»Der er gode erfaringer med vogterhunde fra Tyskland, og derfor skal vi også prøve ordningen af i Danmark.

»Vi starter med at give tilskud til vogterhunde tre steder, og så skal vi se, om ordningen skal gøres permanent«, siger hun.

Jeg forstår den bekymring, som mange landmænd skriver til mig om i forhold til ulven Miljøminister Lea Wermelin (S)

Med den nye ordning vil Miljøstyrelsen udbyde en tilskudsordning til anvendelse af vogterhunde. Tilskuddet kan søges af fåreavlere i ulvezonerne i Vest- og Midtjylland.

Vogterhunde kan for eksempel være et alternativ i områder, hvor ulvesikrede hegn er særligt udfordrende på grund af for store arealer.

Mandag præsenterer Lea Wermelin flere nye initiativer for at forebygge ulveangreb i Danmark.

»Jeg forstår den bekymring, som mange landmænd skriver til mig om i forhold til ulven, og også den frustration, som landmænd oplever, når ulven angriber deres husdyr«.

»Derfor har jeg også besluttet de her nye tiltag, så vi ikke tilvænner ulvene til at have husdyr som deres fødegrundlag«, siger Lea Wermelin.

Endnu en ulvezone og penge til sikre hegn

Projektet med vogterhunde er ét af initiativerne. Men der bliver også præsenteret to andre tiltag ved mandagens arrangement i Bryrup i Midtjylland.

Miljøministeren har nemlig også besluttet at definere endnu en ulvezone.

En ulvezone er et område, hvor det er muligt at søge offentligt tilskud til at bygge ulvesikre hegn, som skal beskytte dyrene mod ulveangreb.

Samtidigt med at den nye ulvezone etableres, har Lea Wermelin også valgt at forhøje det tilskud, man kan få til at etablere ulvesikre hegn, fra 80 til 100 procent.

ritzau