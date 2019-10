Eksperter afleverer 'Blackstone-rapport': Sådan kan man undgå groteske husleje-stigninger og unødvendige renoveringer

Eksperter er kommet med forslag til, hvordan huslejestigninger skal dæmpes, når ældre lejelejligheder får en stor renovering.

Tirsdag blev en rapport præsenteret, der viser, at det på 12 år er blevet 63 procent dyrere bo i sådan en lejlighed.

Rapporten, der også kaldes Blackstonerapporten, fokuserer især på paragraf 5.2 i boliglovgivningen, der gør det muligt for en udlejer at hæve huslejerne betragteligt, hvis udlejeren investerer minimum 250.000 kroner i boligen, når en ny lejer flytter ind.

I den seneste tid har især kapitalfonden Blackstone tiltrukket sig negativ opmærksomhed via deres investeringsselskab 360 North, der har opkøbt og renoveret en stribe ejendomme og efterfølgende hævet priserne markant.

Det vil boligminister Kaare Dybvad (S) ændre på, og han har derfor bestilt dagens rapport.

Her er eksperternes fire bud på, hvordan det kan imødekommes:

Model A: Afskaffelse af paragraf 5.2

Denne model vil gøre, at det ikke længere vil være så lukrativt for investorer at sætte deres penge i at forbedre den ældre boligmasse.

Dog advarer ejendomsinvestorer og en række andre med interesser i beboelsesejendomme kraftigt imod denne model, da det blandt andet vil få værdierne på ejendommene til at falde.

Model B: Skærpet krav til energistandard

Ved modernisering af ejendomme vil energimærkningskravet skærpes fra minimum D til minimum C.

Lejere, der bor i ejendomme, hvor udlejeren vælger at foretage en energiinvestering for at få adgang til at foretage paragraf 5.2-forbedringer, vil kunne opnå en reduktion i deres udgifter til el, vand og varme, som de ellers ikke ville have fået.

Model C: Investeringsbeløbet sættes op

En anden model er, at den investering i lejelejligheden på 250.000 kroner, som der i dag skal til for at få lov at sætte huslejerne væsentligt op, hæves betydeligt. Det betyder med andre ord, at det vil blive markant dyrere for ejendomsinvestorer at hæve huslejen.

Model D: Afskaffelse af paragraf 5.2, mens 5.1 gøres mere lukrativ

Denne model minder om model A, men forskellen er, at mens paragraf 5.2 (hvor hele lejligheden renoveres), så skal paragraf 5.1 (hvor kun dele af lejligheden renoveres) gøres mere lukrativ.

Modellen vil sætte en stopklods for gennemgribende moderniseringer, som kan resultere i tårnhøje huslejer.

Foruden de fire modeller nævner eksperterne også nogle alternativer, eksempelvis:

Lavere loft på huslejestigning

Modellen vil lægge et lavere loft over, hvor meget huslejen må stige efter en modernisering.

I dag må en lejeboligs husleje efter en stor istandsættelse ikke stige til et niveau, der er »væsentligt« over værdien af andre lejligheder i området. Et lempeligt forslag vil være at fjerne ordet »væsentligt«, så huslejen kun må sættes til samme værdi, som lejeboliger ellers koster i nabolaget.

Ekspertgruppen bag rapporten lægger op til, at det er politikerne, der skal vælge den bedste model.