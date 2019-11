Underkendt af dommer: Britta Nielsen og hendes forsvarer får ikke ekstra tid til at forberede sig

Dommeren i sagen mod Britta Nielsen ser ikke nogen grund til at udskyde sagen. Dermed går hun imod et krav fra forsvareren, Nima Nabipour, som vil have mere tid til at gennemgå den udleveringsaftale, der tillod den tiltalte at blive frivilligt udleveret.

Begrundelsen fra retsformanden er, at Britta Nielsen har erkendt de faktiske forhold.

Dermed går hun imod forsvareren og hans krav om, at anklagemyndigheden leverer en fyldestgørende redegørelse for aftalen og forløbet og er ikke tilfreds med den forklaring, der er kommet.

Med afgørelsen blev der åbnet for, at den 65-årige kvinde kan komme til at afgive forklaring i dag i den opsigtsvækkende sag. Men det kommer ikke til at ske, meddelte forsvareren. Den tiltalte vil ikke udtale sig, førend hendes forsvarer har set alt materialet.

I stedet må retten bruge dagen på at gennemgå dokumenterne i sagen, der blandt andet handler om de mange pengeoverførsler fra Socialstyrelsens konti til Britta Nielsens egne konti. Det kan godt blive tørt og teknisk, advarede anklageren, inden hun gik i gang.

Forsvarer: I strid med menneskerettighederne

Spørgsmålet om forsvarens indsigt i bevismaterialet er et stridspunkt i den opsigtsvækkende sag. Nima Nabipour mener, at det er i strid med Britta Nielsens menneskerettigheder, når han ikke har adgang til det samme materiale som anklageren.

PARAGRAF 88 Britta Nielsens forsvarer forsøger at få muligheden for at benytte den særlige paragraf pillet ud af sagen mod hans klient. Den gør det muligt at øge straffen med det halve, så hun i værste fald kan få 12 og ikke 8 års fængsel. Paragraf 88: »Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.« Vis mere

Striden mellem forsvarer og anklager handler om en særlig paragraf i straffeloven, der gør det muligt at øge straffen med 50 procent, så den tiltalte i værste fald kan idømmes 12 års fængsel i stedet for 8 års fængsel.

Udleveringen kom i stand med hendes sydafrikanske forsvarers mellemværende, men Nabipour er utilfreds med, at han - som han ser det - ikke har fået fuldt indblik i forløbet.

Blandt andet mener han, at han ikke har fået alle relevante dokumenter udleveret fra anklagemyndigheden, og at han ikke har fået svar på 10 af 24 spørgsmål, han har rejst over for bagmandspolitiet i Søik, Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet.

Spørgsmålet om den særlige paragraf må tages med under de afsluttende bemærkninger fra forsvarer og anklager, den såkaldte procedure, fastslog retsformanden, da hun besluttede, at sagen skal fortsætte.

SAGEN KORT Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. Hun har arbejdet i styrelsen i over 40 år. Ifølge anklagemyndigheden har Britta Nielsen overført knap 117 millioner kroner, som skulle gå til socialt udsatte, til sine egne konti. Det er sket via mindst 298 overførsler, som har fundet sted i perioden 1993 - 2018. En enkelt overførsel var på 3,8 millioner kroner. Da sagen opdages i september 2018, stikker Britta Nielsen af til udlandet, men hun pågribes 5. november 2018 i Sydafrika. Vis mere

Anklagemyndigheden mener på sin side, at forsvareren har fået alt relevant materiale og afviser, at der er grund til at udsætte den endnu en gang.

I forvejen er den forsinket, fordi sagens hovedperson fik et ildebefindende på andendagen og måtte køres fra retten i en ambulance. Det betød, at også tredjedagen måtte aflyses, før hun atter kunne raskmeldes.

Udleveringaftalen indebar, at Britta Nielsen blev løsladt af de sydafrikanske myndigheder og frivilligt fulgtes med danske betjente til København, hvor hun formelt blev anholdt på dansk jord.

Med i pakken var også den mulighed, at anklagemyndigheden ville kunne anvende den strafskærpende paragraf, mener anklageren.