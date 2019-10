Strid om ekstra hård straf skal i brug: Dommer udskyder Britta Nielsen-retsmøde

I sidste uge var det sygdom, der gav knas i retsmaskineriet. Nu er retssagen mod den svindelsigtede Britta Nielsen igen blevet udskudt.

Retsformand Vivi Sønderskov Møller fortæller, at retssagen mod Britta Nielsen bliver udskudt yderligere på grund af spørgsmålet om brug af særlig paragraf.

Den gør det muligt at idømme hende en straf, der er op til en halv gange højere end ellers. Den gør det muligt at give hende en straf på op til 12 års fængsel i stedet for 8 års fængsel.

Men det er samtidig en paragraf, hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, vil have taget ud af anklagen. Der blev taget forbehold for brug af en paragraf som den i den udleveringsaftale, der blev indgået med hende efter anholdelsen i Sydafrika. Imidlertid fik forsvareren først adgang til udleveringsdokumentet, da sagen gik i gang i sidste uge - en omstændighed, han slet ikke var tilfreds med, da retsmøderne gik i gang.

Han har bedt anklagemyndigheden om en redegørelse for udleveringen og dens betingelser, men den er endnu ikke kommet. Forsvareren har samtidig bedt retten tage stilling til anvendelsen af den særlige paragraf 88 i sagen mod hans klient. Det er det, der nu giver en forsinkelse i sagen.

SAGEN KORT Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. Hun har arbejdet i styrelsen i over 40 år. Ifølge anklagemyndigheden har Britta Nielsen overført knap 117 millioner kroner, som skulle gå til socialt udsatte, til sine egne konti. Det er sket via mindst 298 overførsler, som har fundet sted i perioden 1993 - 2018. En enkelt overførsel var på 3,8 millioner kroner. Da sagen opdages i september 2018, stikker Britta Nielsen af til udlandet, men hun pågribes 5. november 2018 i Sydafrika. Vis mere

Retten har brug for mere tid til at afgøre, om hans krav skal opfyldes eller om anklagemyndigheden skal have lov at kræve hende dømt efter den strafskærpende bestemmelse.

Det betyder, at sagen tidligst genoptages den 5. november.

Det var ellers planen, at den 65-årige kvinde skulle afhøres i retten i dag og muligvis ville fortælle om de pengeoverførsler fra Socialstyrelsens konti til sine egne bankkonti, hun er tiltalt for at have foretaget som medarbejder i styrelsen.

