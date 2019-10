Strid om manglende dokumenter får dommer til at udskyde Britta Nielsen-retsmøde

Sagen mod Britta Nielsen kan næppe nås på de dage, Københavns Byret har sat af til behandlingen af de omfattende bedragerier mod Socialstyrelsen.

Det blev ikke bedre tirsdag, hvor den atter måtte udskydes.

I sidste uge var det akut sygdom hos tiltalte, der gav knas i retsmaskineriet. Tirsdag kom retten ikke meget videre: Retsformand Vivi Sønderskov Møller fortæller, at retssagen mod Britta Nielsen bliver udskudt yderligere på grund af en redegørelse, som forsvareren Nima Nabipour har krævet fra anklagemyndigheden.

I redegørelsen skal anklagemyndigheden svare på, hvorfor forsvareren ikke har fået udleveret det dokument, som Britta Nielsen tilbage i november 2018 underskrev efter sin anholdelse i Sydafrika og som gjorde, at hun kunne rejse hjem til Danmark.

PARAGRAF 88 Britta Nielsens forsvarer forsøger at få muligheden for at benytte den særlige paragraf pillet ud af sagen mod hans klient. Den gør det muligt at øge straffen med det halve, så hun i værste fald kan få 12 og ikke 8 års fængsel. Paragraf 88: »Har nogen ved en eller flere handlinger begået flere lovovertrædelser, fastsættes der for disse en fælles straf inden for den foreskrevne strafferamme eller, hvis flere strafferammer kommer i betragtning, den strengeste af disse. Under særdeles skærpende omstændigheder kan straffen overstige den højeste for nogen af lovovertrædelserne foreskrevne straf med indtil det halve.« Vis mere

Nima Nabipour mener, at omstændighederne omkring aftalen, som Britta Nielsen dengang underskrev uden hans vidende, er meget uklare. Og han mener, at de spørgsmål skal afklares i en redegørelse, før sagen kan fortsætte i Københavns Byret, hvor hans klients afhøring er det næste punkt på programmet. Forinden vil Nima Nabipour også have retten til at tage stilling til en særlig paragraf - paragraf 88 i straffeloven - som indgår i anklageskriftet mod Britta Nielsen. Paragraffen gør det muligt at idømme Britta Nielsen en straf, der er op til en halv gange højere end ellers. Den kan potentielt hæve straframmen til 12 års fængsel i stedet for 8 års fængsel.

Det er samtidig en paragraf, Nima Nabipour vil have taget ud af anklagen. Og det er en paragraf, som forsvarsadvokaten kobler til Britta Nielsens hjemsendelsesaftale - for hvis han havde kunnet komme i kontakt med sin klient dengang, Britta Nielsen indgik aftalen om at rejse frivilligt hjem til Danmark og de danske myndigheder, ville han så mon ikke have krævet af aftalen, at lige denne paragraf ikke måtte kunne udløses? Det kan han ikke afvise. Og derfor mener forsvarsadvokaten, at det kun er endnu mere presserende, at de nærmere omstændigheder omkring forløbet med aftalen klarlægges, før hans klient vil blive afhørt i retten.





Redegørelse om udleveringsaftale er ikke klar endnu

Nima Nabipour mener ikke, at det er forsvarligt i forhold til den tiltaltes retssikkerhed at fortsætte sagen, førend redegørelsen er afleveret, fortalte han de fremmødte journalister foran Købhenhavns Byret i dag, efter dagens blot havde varet et par minutter.

Redegørelsen og det generelle forløb ønskede de to anklagere fra Bagmandspolitiet ikke at kommentere, da de forlod byretten.

SAGEN KORT Anna Britta Troelsgaard Nielsen var afdelingsleder i Socialstyrelsen frem til 26. september 2018, da hun blev meldt til politiet for svindel med statslige midler. Hun har arbejdet i styrelsen i over 40 år. Ifølge anklagemyndigheden har Britta Nielsen overført knap 117 millioner kroner, som skulle gå til socialt udsatte, til sine egne konti. Det er sket via mindst 298 overførsler, som har fundet sted i perioden 1993 - 2018. En enkelt overførsel var på 3,8 millioner kroner. Da sagen opdages i september 2018, stikker Britta Nielsen af til udlandet, men hun pågribes 5. november 2018 i Sydafrika. Vis mere

Sagen vil tidligst genoptages den 5. november. Her er Britta Nielsens afhøring igen på programmet. Og her forventer hendes forsvarer, at hun vil være parat til at tale.

Retten har sat tre dage af til afhøringer af Britta Nielsen og kan allerede nu vente, at tidsplanen for retssagen ikke holder. Allerede på førstedagen frygtede retsformanden, at der skulle flere retsmøder til end de planlagte.

Nu står det klart, at sagen forsinkes af den tiltaltes ildebefindende og af den juridiske strid om udleveringsbetingelserne og de muligheder, de giver for anvendelse af den strafskærpende paragraf 88.