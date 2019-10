29-årig sigtes for drabsforsøg efter knivstikkeri

En 29-årig mand fremstilles tirsdag i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, hvor han sigtes for forsøg på manddrab.

Han blev sent mandag aften anholdt, da han mistænkes for at have stukket en 25-årig mand ned i Rødovre mandag eftermiddag.

Det oplyser Ole Nielsen, politikommissær i Københavns Vestegns Politi.

Knivstikkeriet skete i en lejlighed på Rødager Allé, og den 25-årige mand blev ramt i overkroppen af knivstik.

Han blev efterfølgende bragt til Rigshospitalets Traumecenter, hvor han gennemgik en operation.

Først på natten til tirsdag meldte politiet, at den 25-åriges tilstand var stabil.

Det var en bekendt til den forurettede, der ifølge politikommissæren anmeldte knivstikkeriet.

»Vedkommende kom tilfældigvis forbi og møder offeret, lige da knivstikkeriet er sket. Og så ringer han efter en ambulance, sagde Ole Nielsen mandag eftermiddag.

Kort efter klokken 19 fandt politiet frem til den 29-årige mand, som blev anholdt for at have stukket den 25-årige med kniv.

Ifølge Ole Nielsen kender den anholdte og den forurettede hinanden. Han ønsker dog ikke at komme ind på motivet for drabsforsøget.

Billeder fra stedet viser, at der efter knivstikkeriet var sat afspærringer op, og at politiet undersøgte området med hunde.

Der var spærret af i området i omkring to timer, oplyser politikommissæren.

Den 29-årige fremstilles efter planen i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup tirsdag, hvor en dommer skal tage stilling til, om manden skal varetægtsfængsles.

ritzau