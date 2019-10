Skolechef stopper hos sergentskole efter anklager om mobning

Chefen for skolesektionen hos Hærens Sergentskole i Varde stopper efter en sag om mobning af civilt personale på skolen.

Det oplyser chefen for Hærens Sergentskole, Peter Nielsen, på Facebook.

»Lederen har bedt om at blive flyttet til en stilling som projektofficer for den kommende Militære Akademi Uddannelse. Jeg mener, at det er klog beslutning, som er taget«, skriver han på Facebook.

Skolen fik i starten af oktober et strakspåbud af Arbejdstilsynet på grund af mobningen.

Ifølge JydskeVestkysten har især en person fra skolesektionen spillet civilt ansatte ud mod hinanden og bagtalt dem over for andre kolleger. Vedkommende omtales som manipulerende, nedladende og hård.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) krævede mandag handling i sagen. Peter Nielsen understreger, at han har ansvar for sagen.

»Mobning af enhver form for karakter må absolut ikke finde sted på skolen – hverken blandt staben eller blandt eleverne«.

»Denne sag har berørt mig dybt, og i samarbejde med ledelsen vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at forbedre forholdene på skolen og sørge for, at lignende episoder ikke finder sted i fremtiden«, skriver han på Facebook.

Sergentskolen vil nu lave en anti-mobbepolitik. Samtidig vil den gå i dialog med Forsvaret for at forebygge lignende sager i fremtiden.

»Mit hovedfokus nu er at ruste os til fremtiden. Vi skal lære af vores fejl – også fra ledelsens side - og vi skal blive bedre til at tale åbent om lignende udfordringer«, skriver Peter Nielsen.

