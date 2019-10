Statsforvaltningen var udskældt - ny rapport viser, hvor galt det stod til

Undersøgelse

Forældrenes vurdering af Statsforvaltningen

17-28 procent mener, at forløbet i Statsforvaltningen har bidraget positivt til større forståelse for børnenes behov, bedre forældresamarbejde eller bedre hverdagsliv for børnene.

34 procent af forældrene mener, at medarbejderne i Statsforvaltningen var gode til at forstå begge forældres oplevelse. Bopælsforældre var mere tilfredse end samværsforældre. Men mændene ikke mere utilfredse end kvinderne.

Halvdelen af forældrene mener, at forløbet i Statsforvaltningen har været for langt. Næsten 60 procent mener, at forløbet i Statsforvaltningen ’slet ikke’ eller ’i mindre grad’ var sammenhængende og velkoordineret.

Omtrent hver fjerde barn inddrages direkte i deres sag, oftest gennem en børnesamtale med en børnesagkyndig medarbejder. Inddragelsen af barnet er størst blandt de største børn, men blandt de 9-17-årige er det under halvdelen, som er blevet hørt.

Kun 53 procent af de 5-12-årige børn, som er del af en sag ved Statsforvaltningen trives. Det gælder normalt 83 procent af børnene i den aldersgruppe. Jo længere tid børnene har været i systemet, jo større er risikoen for, at de scorer lavt i trivsel.

For størstedelen af forældrene i undersøgelsen ligger bruddet med den anden forældre mere end 2 år tilbage i tid - en tredjedel angiver, at det er mere end 4 år siden, at forældrene gik fra hinanden.

Blandt familier med sager i Statsforvaltningen er det mindre almindeligt at praktisere en deleordning, hvor barnet bor næsten lige meget hos bopæls- og samværsforældren, end det er blandt andre skilte familier i Danmark.

Kilde: ’Forældres tilfredshed med de familieretlige myndigheder’, VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

