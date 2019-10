Hun startede som 11-årig: »Jeg var kommet ud af prostitution længe før, hvis jeg havde haft flere rettigheder«

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 05:29

Marlene Simoni var 11 år, første gang en mand betalte hende for en seksuel ydelse. Det var en venindes far, der gav hende pengeog vingummibamser mod, at hun tilfredsstillede ham oralt. Dengang forstod hun hverken, hvad det betød, eller at hun var blevet udsat for et overgreb, men episoden blev indgangen til 33 år i sexbranchen.