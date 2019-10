27-årig sigtet i hemmelig terrorsag: Har siddet fængslet i fem måneder Siden sommer har en 27-årig mand siddet fængslet i sag om terror. Hvad den nærmere drejer sig om, er uvist.

En yngre mand har siden sommer siddet varetægtsfængslet i en sag, som omhandler brud på straffelovens terrorbestemmelser. Tirsdag har Københavns Byret bestemt, at manden fortsat skal sidde fængslet.

Hvad sagen nærmere drejer sig om, er uvist, da sagen er blevet behandlet for lukkede døre. Ja, der har sågar været tale om såkaldt dobbeltlukkede døre, hvilket betyder, at end ikke sigtelsen mod ham har været læst op i et åbent retsmøde.

Da den 27-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør den 26. juni var han iført en lang stribet kjortel.

Ved tirsdagens retsmøde i Københavns Byret blev der alene afsagt kendelse om lukkede døre. Men sigtelsen blev ikke læst op, oplyser Københavns Byret til DR, TV2 og Ritzau.

Medierne blev først bekendt med tidspunktet for afholdelsen af retsmødet, efter at det var afsluttet.

Det fremgår imidlertid af sagens journalnummer, der indeholder en såkaldt gerningskode, at der er tale om en terrorsag.

Nærmere bestemt skulle der være tale om en sag, hvor der blandt andet er rejst sigtelse for hvervning til terror.

Hverken efterforskningsleder Brian Belling fra Københavns Politi eller forsvarsadvokat Niels Anker Rasmussen ønsker over for DR, TV2 eller Ritzau at kaste nærmere lys over sagen.

Den 27-årige skal foreløbig sidde varetægtsfængslet i yderligere fire uger.

ritzau