Metroproblemer: Slibning af skinner giver flere driftsstop på ny metro

Mandag og tirsdag har der været stop på den nye del af metroen i København, Cityringen. Et tog, der sliber skinnerne om aftenen og natten, har givet problemer for morgentrafikken.

Både mandag og tirsdag er tidlige metropassagerer i Københavns nye Cityringen, M3, blevet mødt af driftstop, eller at Cityringen kun kan køre den ene vej rundt på sin rute, hvilket for den enkelte rejsende kan betyde store forsinkelser.

Problemerne, der opstod igen tirsdag over middag, hænger sammen med, at skinnerne bliver slebet om aftenen og om natten. Et arbejde, der begyndte søndag nat og fortsætter frem til 13. november.

»Der har været naboklager, så derfor har vi fremskyndet skinneslibningen«, fortæller Jette Clausen, der er informationschef hos Metro Service, det italienskejede firma, som står for driften af Københavns Metro.

»Skinneslibningstoget begyndte at køre aftenen og natten til søndag, og det har drillet os. Når man samtidig kører med førerløse tog, så kan det give problemer, når der pludselig er et andet tog nede i tunnellerne«.

Jette Clausen fra Metro Service fortæller, at arbejdet vil vare 15 dage og dermed fortsætter frem til 13. november. I den periode er der planmæssigt kun drift i den ene retning af Cityringen M3, nemlig i retningen med uret. Se alle sporændringer her.

Metro Cityringen blev indviet af dronning Margrethe 29. september, altså for en måned siden. Rejsende opkræves et kvalitetstillæg på 1,60 kroner i myldretiden for at bruge den nye del af byens infrastruktur.