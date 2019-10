Klageret: 6 års forsøg på at forhindre borgerne i at klage over ejendomsvurderinger

FOR ABONNENTER

Frygt. Skat er klar med nye ejendomsvurderinger, men skatteminister Holger K. Nielsen (SF) frygter, at der vil komme så mange klager, at det vil lægge systemet ned. En Megafonmåling viser, at flere end 400.000 boligejere vil klage. Statstikken siger, at flere end to tredjedele af dem, der klager, får ret. Nielsen viderefører de gamle vurderinger i to år og afskaffer klageadgangen for dem.