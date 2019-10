Aarhus Letbane kan ikke køre, når der er frost – løsning kommer til januar

To morgener i træk har Aarhus Letbane holdt stille på grund af is på køreledninger.

De seneste dages frostgrader har givet andet end kolde kinder i Aarhus. Det har også betydet forsinkelser og aflysninger på en del af letbanens strækninger.

De lave temperaturer betyder nemlig, at der kommer is på køreledningerne, og det fører til dårlig kontakt mellem letbanen og køretråden, der skal levere strøm, så toget kan køre.

Problemerne er så store, at Aarhus Letbane og Keolis, der driver letbanen, i dag holder krisemøde om situationen, da man forventer, at der fortsat kan være udfordringer i morgen.

Letbanen kører uden is-problemer i Aarhus, men der er problemer på Odderbanen og Grenåbanen, fordi letbanen her kommer uden for byen, hvor der er mere vind.

Der er blevet indkøbt særligt materiel, der skal løse problemet ved at sprøjte glycerin på køreledningerne, men det er først klar til januar. I mellemtiden havde man håbet, at man kunne forebygge is ved at køre såkaldt iskørsel om natten - det vil sige køre frem og tilbage uden passagerer.

Det har dog ikke en tilstrækkelig effekt, så man har i nat forsøgt at supplere ved manuelt at sprøjte køreledningerne med glykol - en frostvæske, der sænker frysepunktet. Heller ikke dette forhindrede aflysninger af afgange i morgentimerne.

»Jeg er meget ærgerlig over, at vi trods nattens indsats med iskørsel og manuel påsprøjtning af glykol ved Ryomgård fortsat har problemer med is på køreledningerne. Og det er derfor, jeg har indkaldt krisestaben, så vi har en løsning for passagererne fra i morgen«, skriver letbanens direktør Michael Borre på Aarhus Letbanes hjemmeside.

I en opdatering klokken 11 har Aarhus Letbane dog ingen anden løsning end igen næste nat at køre iskørsel - samtidig er trafikselskabet Midttrafik i færd med at skaffe busser, der kan tage over, hvis letbanen i morgen tidlig igen holder stille.

Ingen plan for vinterkørsel

I går sagde Michael Borre til Lokalavisen Aarhus, at man ved planlægningen af letbanen ikke har haft det danske vintervejr i tankerne.

»Det her er ikke noget, der har været med i det oprindelige projekt. I det oprindelige projekt har man ikke tænkt over ismateriel, og man har heller ikke budgetteret med kørsler om natten. Man har ikke tænkt over vinteren. Hvorfor det ikke har været en del af det oprindelige projekt, ved jeg ikke«, sagde Michael Borre.

Ifølge Michael Borre har man ikke haft erfaringer fra andre projekter i Danmark at trække på:

»Man skal huske, at det eneste sted, man kører med kørestrøm, er hos Banedanmark og DSB, og de kører med en anden strømstyrke end os og med flere tog. Og så er der Metroen, men den kører jo under jorden. Så der har måske ikke været så mange erfaringer at hente hos andre«, sagde Michael Borre til Lokalavisen Aarhus.

Aarhus Letbane har igen og igen været ramt af problemer. Åbningen blev forsinket, den er dyrere at drive end forventet og den har haft udfordringer med blandt andet rådne blade på skinnerne.