Danskerne kan takke både Bevely Hills og børneinstitutioner for Halloween

Det er blevet Halloween, så find slikket frem, når uhyggelige hekse og farlige monstre banker på din dør.

I Danmark ved man ikke meget om, hvordan Halloween fejres ude i de danske hjem eller institutioner, forklarer Caroline Nyvang, der er traditionsforsker ved Det Kongelige Bibliotek.

Men det, man ved, er, hvordan danskerne har fået inspiration til at fejre dagen. Caroline Nyvang forklarer, at der normalt er tre store motorveje, der har givet danskerne deres halloween-inspiration.

Den første er amerikanske tegneserier og især amerikanske tv-serier.

»Det var kutyme i 90’erne, at hver tv-serie med respekt for sig selv, som Melrose Place og Beverly Hills 90210, der havde høje seertal i Danmark, skulle have et særskilt halloweenafsnit. Det var her, at danskerne for første gang fik introduceret, hvordan især ungdommen fejrer halloween i USA«, fortæller Caroline Nyvang.

Også butikskæder har hjulpet Halloween

Den anden store vej til Halloween i Danmark har været store, danske erhvervsdrivende butikskæder som Netto. Caroline Nyvang fortæller, at de i 90’erne var hurtige til at tilbyde halloweenslik og små pakker med udklædning. Det gjorde det nemt for danskerne at tage traditionen til sig, fordi de ikke selv skulle ud og finde på kostumer og lignende.

Også forlystelsesparker som Legoland og Tivoli fulgte trop med sæsonbetonet aktiviteter især om efteråret med halloween, græskar og uhygge.

Den sidste og helt store grund til at vi er blevet gode til at tage halloween til os, er de danske børneinstitutioner.

»Efteråret er oftest ret tom for traditioner, og når pædagoger skal lave et årshjul, mangler der et omdrejningspunkt om efteråret. Derfor var det ret kærkommen, at man kunne sætte ungerne til at klippe orange masker og græskar ud af pap«, fortæller hun.

Caroline Nyvang ser et generationsskifte, hvor halloween er blevet lige så integreret hos børn, som fastelavn er. Det er grunden til, at halloween i højere grad er udbredt hos børn nu til dags end før i tiden.

Fakta Hvad er halloween? Halloween er en amerikansk mærkedag, der bedst kan sammenlignes med den danske fastelavn. Det er en dag, der markeres over hele USA og efterhånden også i større dele af Europa Halloween stammer fra et mere end 2.000 år gammelt keltisk ritual og har udviklet sig til i dag især at være en slags amerikansk fastelavn, hvor udklædte børn går fra dør-til-dør og tigger slik. Kilde: faktalink.dk