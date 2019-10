Lektor: Sæt dig ned i dit barns institution i et par dage, hvis du er i tvivl, om det trives

Børn har brug for at kunne føle, at det hele nok skal gå, selv om det er svært, fordi der er voksne, der vil hjælpe, siger lektor Ole Henrik Hansen om børns behov for voksenkontakt i daginstitutioner.