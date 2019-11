To unge iværksættere vil gøre din pension grøn

Serie

Grønt iværksætteri

Donutmodellen med Anders Morgenthaler er en podcastserie i 10 afsnit, hvor grønne iværksættere dyster om penge fra et hold af investorer. Politiken fortæller om nogle af projekterne.

Podcasten er inspireret af den britiske økonom Kate Raworths såkaldte ’Donutmodel’ for en bæredygtig økonomi. Her bidrager virksomheder og stater til at flytte mennesker ud af ’hullet’ i donutten, hvor basale behov som f.eks. sundhed, mad og bolig ikke er dækket, uden at overskride klodens ressourcer, som er donuttens ydre ring.

Læs mere på politiken.dk/donutmodellen

Vis mere