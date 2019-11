DF og Venstre er selv med i aftale om nye ejendomsvurderinger, men skatteministeren har taget et skridt for langt vedrørende kompensation, mener de.

FOR ABONNENTER

Er du en af de boligejere, som har betalt for mange penge i boligskat, kan du se frem til at få tilbudt en kompensation. Siger du ja til den, ruller pengene ind på kontoen med det samme, men du frasiger dig samtidig retten til at klage over boligens vurdering senere hen.