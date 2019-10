Mand fundet død på gaden: Ikke udsat for forbrydelse

Der ligger ikke en kriminel handling bag en 33-årig mands død i Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

Sent onsdag aften blev den 33-årige mand fundet livløs i Grønnegade i Aarhus. Han fik hjertemassage, men hans liv stod ikke til at redde.

Når en person bliver fundet død, og det ikke umiddelbart er klart, hvordan vedkommende er kommet af dage, efterforsker politiet altid sagen som et mistænkeligt dødsfald.

Det betyder, at man behandler sagen, som om der er tale om et drab, så vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at vedkommende har været offer for en forbrydelse.

Men i løbet af dagen har politiet undersøgt findestedet, fået obduceret liget af manden og talt med hans pårørende.

»På baggrund af vores undersøgelser er der ikke noget, der giver anledning til at tro, at der er sket noget kriminelt«, siger politikommissær Chris Mose fra Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

ritzau