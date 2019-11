Borgen indefra: »Det er nok ikke ministeriets stolteste stund«

Skatteministeriet anklages for at true borgere til ikke at klage, den grønne omstilling kommer ikke til at koste arbejdspladser, Riskær tager en tur mere, og så har politikernes løn og pension har været et tema hele ugen. Velkommen til Borgen Indefra.