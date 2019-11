En fjerde mand fængsles for medvirken til drab i Valby

En dommer ved Retten på Frederiksberg har fredag valgt at fængsle en 20-årig mand i foreløbig tre uger.

Han er sigtet for at have medvirket til et drab, der skete i forbindelse med et større slagsmål i Valby i september.

Det oplyser vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi.

Foruden den 20-årige sidder yderligere tre personer varetægtsfængslet i sagen. To af dem er 16-årige drenge, mens den sidste er en 19-årig mand.

De tre yngste nægter sig skyldige, mens det er uvist, hvordan den 20-årige forholder sig til sigtelsen. Det er også uvist, om han valgte at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Under masseslagsmålet, der fandt sted i boligområdet Akacieparken 9. september, mistede en 27-årig mand livet. Ekstra Bladet skrev i september, at offeret fik et dybt og dødbringende knivstik i brystet under masseslagsmålet.

Tre andre personer kom til skade under sammenstødet, men ingen af dem var i kritisk tilstand på noget tidspunkt.

