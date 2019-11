Dobbeltrøveri gav 63 kroner og ni måneders fængsel

To unge mænd på 17 og 18 år er mandag idømt ni måneders ubetinget fængsel, efter at de 1. september begik et røveri på åben gade mod to mænd i Randers, skriver Østjyllands Politi.

De dømte fik et udbytte på 63 kroner ved røveriet.

Den 18-årige, der er tyrkisk statsborger, er også idømt udvisning af Danmark med et indrejseforbud på seks år.

De to dømte overfaldt to 20-årige mænd om morgenen kort efter klokken 04.00 1. september.

Den ene forurettede blev skubbet omkuld og fik en lussing, mens den anden forurettede fik et knytnæveslag i hovedet og blev truet med en glasflaske mod tindingen.

Da politibetjente fandt de to røvere en halv time senere, kunne de kun rasle 11 kroner ud af de to mænds lommer. De to unge mænd er også dømt til at levere de 11 kroner tilbage til de forurettede.

Ritzau