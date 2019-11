Britta Nielsen søgte på strafferammer og fængsler på Google

Mens den svindeltiltalte Britta Nielsen var på flugt i Sydafrika, foretog hun en række søgninger på Google, der indikerede, at hun godt vidste, at friheden snart var forbi.

På hendes iPhone, som er blevet beslaglagt, søgte hun blandt andet på:

'Hvor længe skal man afsone en straf på seks år?' og 'Hvor skal man afsone i udlandet?'.

Derudover skal hun have søgt på forskellige specifikke danske fængsler, heriblandt fængslerne i Horserød og Ringe, samt 'lukkede fængsler'.

På telefonen søgte hun også efter svar på, hvor man kan opbevare smykker i Sandton, der er en bydel i Johannesburg, samt hvordan man opretter en fond i Sydafrika.

Hun var derudover også interesseret i at vide, hvor mange penge man må have med ind i Sydafrika.

Uvist hvornår Britta Nielsen kommer med forklaring

Google-søgningerne skete den 28., 29. og 30. oktober sidste år. Det var få dage før, hun blev anholdt af politiet.

De er blevet lagt frem under anklagemyndighedens dokumentation. Egentlig skulle Britta Nielsen have kommet med sin forklaring tirsdag.

Men hendes forsvarer, advokat Nima Nabipour, mener fortsat, at der er akter i sagen, som han ikke har fået. Og derfor har han rådet sin klient til ikke at udtale sig.

Dermed er det uvist, hvornår Britta Nielsen kommer til at udtale sig.

Næste retsmøde er mandag i næste uge.

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for knap 117 millioner kroner fra de offentlige kasser.

Hun erkendte på retssagens første dag at have overført offentlige midler til sig selv, da hun var ansat i Socialstyrelsen. Hun husker dog ikke alle overførelserne specifikt. Derfor er der kun tale om en delvis tilståelse.

Det er uvist, hvornår der falder dom i sagen.

ritzau