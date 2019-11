Kommune fyrer advokatfirma med tætte bånd til Blackstone

Frederiksberg Kommune har revet kontrakten med kommunens husadvokat midt over.

Det sker, efter at advokatfirmaet DLA Piper tilbage i sommer tog den omdiskuterede, amerikanske kapitalfond Blackstone ind som klient.

Det skriver TV 2 Lorry.

Blackstones forretningsaktiviteter har i det forgangne år været en varm politisk kartoffel på Frederiksberg, efter at kapitalfonden i december 2018 indgik en aftale med Frederiksberg Boligfond om at købe ejendommene Den Sønderjyske By og Svalegården.

Ejendomshandelen, der løb op i en milliard kroner, udløste massive protester blandt beboerne, der frygtede, at Blackstone ville renovere ejendommene for at presse huslejen op. I starten af oktober valgte Blackstone dog at ophæve købsaftalen, og beboerne kunne dermed ånde lettet op. I Frederiksberg Boligfonds bestyrelse sidder der i øvrigt tre medlemmer, der er udpeget af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg.

Beslutningen om at opsige kontrakten med DLA Piper blev truffet af kommunens magistratstyre tilbage i september måned, hvor det var oppe at vende som et fortroligt punkt. Det bekræfter Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K), over for TV 2 Lorry.

»Vi opsagde aftalen umiddelbart efter«, skriver han i en mail til TV 2 Lorry.

Men på trods af en opsigelse af kontrakten og et kommende udbud fortsætter DLA Piper sit arbejde for kommunen frem til, at en ny advokat er fundet.

Men det er ikke godt nok, mener Socialdemokratiet på Frederiksberg, der allerede før sommerferien foreslog, at kommunen fyrede DLA Piper som husadvokat.

»Vi er ikke tilfredse. Vi synes, man skal sige fuldt stop, og det skulle man have gjort i sommer, da vi fandt ud af det. Vi skal ikke have samme advokat som Blackstone. Den er ikke meget længere«, siger Sine Heltberg, der er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Socialdemokratiet, til TV 2 Lorry.

Socialdemokrat ser et skrækscenarie

Hun betegner det som et skrækscenarie, hvis kommunen havde fortsat kontrakten med DLA Piper, fordi kommunen potentielt kunne ende i en situation, hvor advokatfirmaet ville spille en dobbeltrolle ved at repræsentere både Blackstone og Frederiksberg Kommune.

»De har jo, qua at de har rådgivet Frederiksberg Kommune om de dokumenter, der lå og så videre, haft en enorm viden. Den viden synes vi ikke, at de skal bruge hos Blackstone«.

»Vi ønsker slet ikke, at vi bevæger os ud i sådan noget, hvor der kan sås tvivl om noget som helst«, siger Sine Heltberg.

Frederiksbergs borgmester Simon Aggesen deler den bekymring.

»Det ser jeg på med stor alvor. Derfor er jeg glad for, at en enig Magistrat tilbage i september valgte, at aftalen skal opsiges. Det betyder, at vi er i fuld gang med at finde et nyt advokatfirma«, svarer Simon Aggesen i mailen til TV 2 Lorry.

Han oplyser, at der er en del verserende sager og opgaver, som advokatfirmaet fortsat vil skulle håndtere i opsigelsesperioden.

TV 2 Lorry har kontaktet DLA Piper for en kommentar. Men ifølge firmaets managing partner, Martin Lavesen, udtaler firmaet sig ikke om dets klientrelationer.

»Men jeg vil gerne understrege, at vi naturligvis overholder gældende regler og praksis for habilitet og omgang med fortrolig information i relation til vores klienter«, skriver Martin Lavesen i en mail til TV 2 Lorry.

Ritzau